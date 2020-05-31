2020/05/31 | 13:03 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكن الطلبة الراسبون بثلاث مواد وأكثر من أداء الامتحان النهائي بدءاً في السابع من الشهر المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية كوردستان تقر "دخولاً شاملاً" لآخر مراحل الإعدادية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية كوردستان تقر "دخولاً شاملاً" لآخر مراحل الإعدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).