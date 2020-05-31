مقتل متظاهر أميركي واصابة اثنين آخرين خلال احتجاجات بمدينة إنديانابوليس

2020/05/31 | 13:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا الأميركية، الاحد، عن مقتل أحد المحتجين وإصابة اثنين آخرين.ولم توضح الشرطة ملابسات إطلاق النار والجهة المسؤولة عنه، لكنها أكدت أن عناصرها لم يطلقوا النار.وأكدت الشرطة في الولاية إطلاق قنابل مسيلة للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب أثناء الليل.وفرضت عشرات المدن الأميركية بينها لوس انجلوس

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