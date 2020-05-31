طلبة الجامعات “يغزون” الترند العراقي: مقترح جديد لإنهاء العام الدراسي دون امتحانات.. ما مسألة التقرير؟

2020/05/31 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طرح طلبة الجامعات العراقية، مقترحًا بديلًا لانهاء العام الدراسي باعتماد التقارير العلمية بدلا من الامتحانات الالكترونية.وبحسب المقترح فإن 141 الف طالب جامعي في العراق، وقعوا على المقترح الذي وجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتراجع عن قرار الامتحانات الالكترونية واعتماد التقارير العلمية من خلال مطالبة الطلبة بإعاداد تقرير عن كل […]

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