خلية الصقور الاستخبارية تعلن احباطها مخطط ارهابي كان يستهدف البصرة و مدن الجنوب

2020/05/31 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس خلية الصقور، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، اليوم الأحد (31 أيار 2020)، عن “إحباط مخطط إرهابي خطير كانت تنوي تنفيذه عصابة داعش الإرهابية في البصرة وعدة محافظات أخرى”، مبيناً أنه “جرى … Readmore

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