2020/05/31 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاحد، القبض على 194 مخالفاً لحظر التجوال خلال 24 ساعة الماضية ضمن مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “تم القبض على ( ١٩٤) مخالفاً لتعليمات حظر التجوال”.واضافت انه “تم ضبط سيارة عليها اشارة حجز ضمن سيطرة التاجي”.واشارت الى ان”دورياتها القت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 194 مخالفاً لحظر التجوال في بغداد خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 194 مخالفاً لحظر التجوال في بغداد خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).