إصابة ثاني نائب مصري بكورونا وتعقيم مبنى البرلمان بالكامل

2020/05/31 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب المصري، أن عمرو وطني، النائب عن الزاوية الحمراء، مصاب بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد المصابين بالفيروس في البرلمان المصري إلى حالتين.وأوضحت المصادر أن نتيجة تحليل النائب جاءت إيجابية، وأن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج بأحد المستشفيات الخاصة.من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس النواب، محمود فوزي، أن النائب عمرو وطني محجوز […]

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