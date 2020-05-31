وزارة تربية اقليم كوردستان تعلن دخولا شاملا للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

2020/05/31 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الاحد بالسماح بالدخول الشامل في خوض الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي نشرته اليوم ان الطلاب المرحلة الـ12 اعدادي باقسامه كافة من الناجحين والراسبين بأقل من 3 مواد سيكون دخولهم شاملا للامتحانات النهائية الوزارية ولا حاجة الى ان يخضعوا لإختبار الفصل الثاني".

وبحسب الكتاب فإن الطلاب هذه الصفوف سيحصلون على 10 درجات مساعدة "قرار" خلال هذا العام الدراسي فقط، مشيرا الى ان هذه الدرجات العشر سيتم منحها للفصل الاول ويشمل من يخوضون اختبار الفصل الثاني.

وتابع الكتاب انه وبعد الاستفتادة من درجات "القرار" الـ10 فإن الطلاب الراسبين بـ3 مواد وأكثر في الفصل الاول اي الراسبين بأربعة مواد واكثر فانهم سيخوضون امتحانات الفصل الثاني بتاريخ 7/6/2020.

وشدد الكتاب على ان الامتحانات يتعين اجراؤها وفق التعلميات الصحية، والطلاب لن يجروا الامتحانات من دون اتداء الكمامات والقفازات.

واختتم البيان ان امتحانات الفصل الثاني للمرحلة الخامسة للمعاهد الحكومية والاهلية تؤجل الى يوم الاحد المصادف 28/6/2020.

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