وفاة الفنانة المصرية عفاف شاكر أخت الراحلة شادية

2020/05/31 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت مساء أمس السبت، الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، أخت الفنانة الراحلة شادية من والدتها، وذلك في أمريكا.وقالت ياسمين شاكر، ابنة شقيقة عفاف شاكر عبر “فيسبوك”، إنه “من المقرر أن تدفن الفنانة الراحلة، في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية”.عفاف شاكر هي الأخت الكبرى للفنانة شادية واسمها الحقيقي نور الحياة، ولدت في

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