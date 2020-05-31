الحشد الشعبي يكشف عن خطة أمنية لمنع تحركات داعش في أربع محافظات

2020/05/31 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المعاون لشؤون العمليات العسكرية لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي عدنان إبراهيم البصري، عن وضع خطة أمنية واسعة لمنع تحركات فلول داعش الإرهابية في أربع محافظات.وقال البصري، إن “عصابات داعش الإرهابية استخدمت التهويل الإعلامي في عملياتها التصعيدية، حيث إن هجماتها الأخيرة لم تكن بمستوى الخطورة الفعلية”.وأضاف، أن “المواقع الأمنية القوية لا تستطيع العصابات

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