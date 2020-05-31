2020/05/31 | 13:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تلقي القبض على مطلوبين في سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/31 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تلقي القبض على مطلوبين في سامراء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تلقي القبض على مطلوبين في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).