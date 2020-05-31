نائب كردي يؤكد استلام الاقليم 400 مليار دينار وينفي وجود تفاوض بشأن الرواتب

2020/05/31 | 13:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى عضو اللجنة المالية النيابية عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر , الاحد , وجود تفاوض بين حكومة المركز والاقليم بشان رواتب موظفي الإقليم , مؤكدا ان الإقليم تسلم مبلغ 400 مليار دينار في وقت سابق لسد 60% من رواتب الإقليم.وقال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

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