نجدة بغداد: اعتقال 195 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/05/31 | 13:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن اعتقال 195 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، انه “خلال 24 ساعة الماضية تم القبض ( ١٩٤) شخصا من مخالفين لتعليمات حظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.واضافت انه “تم القبض على شخص ينتحل صفة ضابط عقيد في الجيش

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