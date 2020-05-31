رئيس اتحاد اليد المصري غاضب لإذاعة هزيمة سابقة

2020/05/31 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم السبت، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق، لتنظيم بطولة كأس العالم 2021.

وقال نصر، في تصريحات تلفزيونية: “البطولة حتى وقتنا هذا في موعدها، ولا توجد نية للتأجيل”.

وأضاف: “عقدنا اجتماعا مع مدرب منتخب مصر، الإسباني جارسيا باروندو، وهو جاهز ببرنامج تصاعدي للاعبين حال عودة النشاط..



بعد 3 أسابيع تقريبا من التدريب الفردي، سيبدأ المران الجماعي”.

ومن جهة أخرى، أبدى نصر غضبه بسبب إذاعة قناة “نايل سبورت” المصرية، في أول أيام عيد الفطر، مباراة خسرها الفراعنة أمام قطر في كأس العالم 2019.

وأردف: “القناة تجاهلت كل إنجازات كرة اليد المصرية الأخيرة، التي توجت بكأس العالم للناشئين، وأحرزت برونزية العالم للشباب، كما حقق المنتخب الأول المركز الثامن عالميا، وتوج ببطولة إفريقيا على حساب نظيره التونسي صاحب الأرض، ليتأهل لأولمبياد طوكيو”.

وتابع: “كان من الأولى الحديث عن التفوق المصري، في وقت تستعد فيه مصر لاستضافة كأس العالم، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في التاريخ”.

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