وزارة النفط: توفير خزين كاف من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية

2020/05/31 | 13:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، توفير خزين كاف من الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.وقال وكيل وزارة النفط كريم حطاب في تصريح، إن “الوزارة تتواصل يومياً مع الجهات الفنية في وزارة الكهرباء لتأمين الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، إضافة إلى عقد اجتماع غرفة العمليات المشتركة أسبوعيا بهدف التنسيق والمتابعة لتلبية احتياجاتهم من […]

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