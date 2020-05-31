2020/05/31 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف جنوب العراق، الاحد، عن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل سبع اصابات بـ ’كورونا’ في النجف جنوب العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل سبع اصابات بـ ’كورونا’ في النجف جنوب العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).