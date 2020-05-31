ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق العراقية

2020/05/31 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الأحد، (31 ايار 2020).

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