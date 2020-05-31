الشرطة تقتل و تقتل و تقتل ... [ بيان للحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة الأمريكيّة ] - شادي الشماوي

2020/05/31 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي إليكم أنتم الذين أصابهم المرض والتعب جرّاء هذا الجنون و المستعدّين للمساهمة في حركة من أجل ثورة فعليّة revcom.us جريدة " الثورة " بتاريخ 28 ماي 2020 – موقع " لا استطيع التنفّس ...



لا تقتلوني .



رجاء لا تقتلوني .



لا أستطيع التنفّس ".



هذه هي الكلمات الأخيرة التي نطق بها جورج فلويد وهو يلهث بلا توقّف بحثا عن الهواء ، بينما كان وجهه موضوعا على الأرض في الشارع و شرطي خنزير من منيابوليس يد ......





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