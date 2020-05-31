2020/05/31 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_حسن_محاجنة للغيتو صيتٌ سيء ، وتستذكر الذاكرة الجمعية للإنسانية ، الغيتوات التي أنشأها النازيون في أنحاء أوروبا لحجر وحشر اليهود فيها ...



ومن ثم سوقهم الى افران الغاز .لهذا كان من المتوقع أن تتكون لدى اليهود حساسية شديدة ، تجاه الغيتو وما يمثله من عنصرية وصلت الدرك الأسفل من التوحش .مركز الأبحاث "عكفوت" ( ومعناها بالعبرية – ألأثر) ، يبحث في أرشيف الجيش الإسرائيلي ، الدولة والحزب الحاكم عن تعامل دولة إ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيمن صفية والحجر داخل الغيتو .. - قاسم حسن محاجنة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيمن صفية والحجر داخل الغيتو .. - قاسم حسن محاجنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).