ومازال العمل جاريًا تحت تعريشة بني ساعدة! - ياسين المصري

2020/05/31 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري يقول المفكر المغربي الراحل الدكتور محمد عابد الجابري: ”عندما يتديَّن المرء لوحدِه فهو يمارس الدين، وعندما ينادي الآخرين ليتديَّنوا معه فهو يمارس السياسة..!“ نبي الاسلمة لم يتديَّن وحده، ولم يكتفي بنداء الآخرين ليتديَّنوا، بل أجبرهم على التديُّن ليسلموا من سيفه البتار، واستمر هذا الأمر بعد موته، ومازال مستمرًّا، فالفكر السياسي في بلاد المتأسلمين تمت صياغته تحت تعريشة (سقيفة) بني ساعدة في يثرِب ......





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