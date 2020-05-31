2020/05/31 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. آمر لواء بالشرطة الاتحادية يتحدث عن إجراءات الحظر بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. آمر لواء بالشرطة الاتحادية يتحدث عن إجراءات الحظر بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).