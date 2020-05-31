السفير الأميركي يكشف أضلع “الحوار الستراتيجي”: سيتضمن فقرات أوسع ولايقتصر على “التعاون الأمني”

2020/05/31 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تيولر، اليوم الأحد، عن أهم ماسيتضمنه الحوار الاستراتيجي المرتقب بين العراق وأميركا، مشيرًا إلى أهداف وتعاون أبعد وأشمل من “المساعدات الأمنية”.وتحدث تولر في مقطع فيديو بثته السفارة الأمريكية عن الحوار الاستراتيجي المقبل والمقرر إجراؤه منتصف يونيو المقبل.وأضاف أنه في “الأسابيع المقبلة سيناقش زملائي […]

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