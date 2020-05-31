رغد صدام حسين تفكك لغز فيديو حيّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2020/05/31 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فككت رغد صدام حسين، لغز مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص أدعى أن اسمه جاسم عاشور دخيل وزعم الانتماء لحزب البعث والارتباط بعزت الدوري ورغد صدام حسين.وحقق الفيديو انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان مع الفيديو هوية تعريفية لمنتسب في مديرية مكافحة الأجرام تحت اسم جاسم عاشور دخيل، […]

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