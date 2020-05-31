وزير الدفاع يدعو لتطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة

2020/05/31 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداطلع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الأحد، على خطط إسناد الكوادر الصحية وتنفيذ حظر التجوال، دعيا إلى ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة وتنفيذها بكل دقة.وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن "وزير الدفاع، ونائب قائد العمليات المشتركة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وكبار ضباط الوزارة، عقدوا لقاء أمنيا مع قائد عمليات بغداد، وضباط هيئة ركن القيادة، وتم خلال اللقاء مناقشة طبيعة الخطط الأمنية الخاصة بتطبيق قرارات خلية الأزمة الصحية ومكافحة جائحة كورونا وإسناد الكوادر الصحية وتنفيذ حظر التجوال الوقائي".وأضاف البيان، أن "وزير الدفاع أكد خلال اللقاء على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة وتنفيذها بكل دقة وحرص والعمل الجاد على إنجاح مساعي التغلب على فيروس كورونا المستجد وتجاوز محنته وإسناد جميع الجهود والمبادرات الوطنية والإنسانية التي تقلل من خطورة هذه الجائحة، مشيدا في ذات الوقت بجهود تشكيلات وقطعات قيادة عمليات بغداد في حفظ الأمن في ربوع العاصمة".

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