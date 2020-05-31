ميسان.. موظفو الكهرباء يهددون بالعصيان في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم

2020/05/31 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان نظم اجور وعقود دوائر الكهرباء " إنتاج، نقل، توزيع في محافظة ميسان، اليوم الاحد، اعتصاماً مفتوحاً وسط مدينة العمارة، للمطالبة بادراجهم ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وبأثر رجعي.وطالبوا بالغاء سلم الراوتب الجديد والمخالف لقرارات مجلس الوزراء وتطبيق قرار ٣١٥ المعدل بالقرار ٣٣٧ في ٢٠١٩ ، تجديد العقود لسنة ٢٠٢٠ فضلاً عن تحويل الاجور اليومية الى عقود وزارية.وشدد "المضربون" على شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم عند اقرار الموازنة بعد تخصيص الدرجات الوظيفية بالحذف والاستحداث مع احتساب راتب تقاعدي للاجراء والعقود المتوفين أثناء الخدمة نتيجة العمل ، مهددين، بالتصعيد والعصيان في حالة عدم الاستجابة .ونصب المضربون خيم أمام دائرة الكهرباء شارك فيها العشرات من العاملين بصفة العقود و الأجور اليومية للمطالبة بالتثبيت و صرف مستحقاتهم المالية.

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