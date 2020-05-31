صحة الانبار توضح حقيقة تسجيل حالة وفاة لمريض بفيروس كورونا

2020/05/31 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوضح المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني ، السبت، حقيقة تسجيل اول حالة وفاة لمريض بفيروس كورونا في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال العاني في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” مريض من اهالي منطقة قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي، من كبار السن يعاني من امراض عجز القلب […]

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