48 مليار دولار عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية بفضل كورونا

2020/05/31 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة به حافظت على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وعززت أرباحها في زمن تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن كبرى شركات الإنترنت الصينية حققت عائدات بلغت 344.6 مليار يوان (حوالي […]

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