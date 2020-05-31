غرق شقيقتان في نهر الخالص بديالى

2020/05/31 | 13:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن رئيس مجلس ناحية المنصورية المنحل في ديالى راغب العنبكي، اليوم الاحد، عن غرق شقيقتان في نهر الخالص شرق الناحية.وقال العنبكي، ان” شقيقتان تتراوح اعمارهما من 10-8 سنوات غرقتا في نهر الخالص قرب قرية العرابضة شرقي ناحية المنصورية (45كم شرق بعقوبة)”.واضاف العنبكي،ان” الاهالي نجحوا في انتشال جثة ولايزال البحث جاري عن الجثة الثانية”.وتسجل […]

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