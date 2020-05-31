اليوم.. مباراتان في ختام الجولة 29 من الدوري الألماني

2020/05/31 | 13:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تقام مباراتان في ختام الجولة 29 من الدوري الألماني، تجمعان بروسيا مونشنغلادباخ مع يونيون برلين، وبادربورن مع بروسيا دورتموند.وواصل فريق بايرن ميونخ تقدمه بثبات نحو اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي، وحقق انتصاراً ساحقاً أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف حيث تغلب عليه 5-0 امس السبت.وافتتح بايرن […]

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