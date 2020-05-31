ميسي ينضم لمبادرة تهدف لمكافحة كوورنا

2020/05/31 | 13:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، انضمامه إلى مبادرة “اليونيسيف” لمكافحة تعرض الأطفال الأرجنتينيين لفيروس كورونا.وكتب ميسي: “هل تعلم أن الفتيان والفتيات هم الضحايا الخفيون لفيروس كورونا؟ في هذا الوقت العصيب بالنسبة لبلدي والعالم، أنضم إلى “يونيسيف أرجنتينا” لمساعدة المزيد من الأطفال على تلقي الطعام الكافي، وعدم […]

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