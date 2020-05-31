وفاة عفاف شاكر.. شقيقة شادية


وفاة عفاف شاكر.. شقيقة شادية
2020/05/31 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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