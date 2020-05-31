نائب يطالب بتثبيت موظفي العقود والاجور في الكهرباء على الملاك الدائم

2020/05/31 | 13:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاحد، مطالبته بتثبيت موظفي العقود والاجور في وزارة الكهرباء على ملاكها الدائم.وقال المحمداوي في بيان تلقته وكالة صدى، “نجدد مطالبتنا بتثبيت موظفي العقود والاجور في وزارة الكهرباء على الملاك الدائم تزامناً مع حركة الملاك والاستفادة من الدرجات، الحذف والاستحداث بحسب الاولوية والاستحقاق “.‎وأضاف ان ”تنفيذ هذا

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