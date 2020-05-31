صور : المسجد النبوي يستقبل المصلين بإجراءات جديدة

2020/05/31 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد المسجد النبوي في المدينة المنورة فتح أبوابه أمام المصلين، الأحد، بعد موافقة السلطات السعودية على الإيقاف التدريجي لتعليق صلاة الجمعة والجماعة به.وتكشف صور نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، توافد المصلين بأعداد أقل من المعتادة إلى المسجد، مع التزامهم بارتداء الكمامات والجلوس على مسافات بعيدة عن بعضهم البعض.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة […]

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