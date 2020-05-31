2020/05/31 | 14:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية تعلن درجة القرار للمراحل غير المنتهية.وعزت التربية القرار “من اجل رفع نسبة النجاح بعد قرارات اعتماد درجة نصف السنة والكورس الاول درجة نجاح نهائية”.وبينت ان هذه الدرجة ستكون “5 درجات للصف الخامس الابتدائي و10 درجات للصفوف غير المنتهية المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون”.

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