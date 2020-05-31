2020/05/31 | 14:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، انضمامه إلى مبادرة “اليونيسيف” لمكافحة تعرض الأطفال الأرجنتينيين لفيروس كورونا.وكتب ميسي: “هل تعلم أن الفتيان والفتيات هم الضحايا الخفيون لفيروس كورونا؟ في هذا الوقت العصيب بالنسبة لبلدي والعالم، أنضم إلى “يونيسيف أرجنتينا” لمساعدة المزيد من الأطفال على تلقي الطعام الكافي، وعدم الإصابة بالمرض”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي ينضم لمبادرة تهدف لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي ينضم لمبادرة تهدف لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).