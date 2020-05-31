2020/05/31 | 14:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في الاقليم .وقالت الوزارة في بيان ، ان عدد الاصابات بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 606 اصابات “.واضاف، ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 409 حالات، وهناك 6 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يعلن عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يعلن عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).