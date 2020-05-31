الدبلوماسيون الأميركيون “في موقف محرج” أمام العالم.. “لا استطيع التنفس” تتحول إلى أداة “تعيير” دولية!

2020/05/31 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحولت جملة الرجل الاميركي الاسود جورج فلويد الذي قتل على يد شرطي اميركي خلال اعتقاله، إلى أيقونة لها استخدامات دبلوماسية تستخدم لـ”تعيير” الولايات المتحدة خلال الحديث عن حقوق الانسان في الاوساط الدبلوماسية.وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ على انتقادات نظيرتها الأمريكية مورغان أورتاغوس بشأن حقوق الإنسان في هونغ كونغ […]

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