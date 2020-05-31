اطنان القمامة تلوث بحيرة أماتيتلان في غواتيمالا

2020/05/31 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمت أطنان من القمامة، بما في ذلك كميات من البلاستيك والزجاج والملابس وقفازات اللاتكس وأقنعة الوجه المستخدمة كمعدات الوقاية الشخصية ضد فيروس كوفيد-19 بحيرة أماتيتلان بالقرب من العاصمة غواتيمالا.وسارع عمال هيئة بحيرة غواتيمالا للإدارة المستدامة لرفع القمامة وتنظيف محيط البحيرة معبرين عن أملهم في أن تزدهر أنواع مختلفة من الأسماك في هذا النظام البيئي.

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