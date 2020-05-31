2020/05/31 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن درجة القرار للمراحل غير المنتهية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “وزارة التربية تعلن درجة القرار للمراحل غير المنتهية من اجل رفع نسبة النجاح بعد قرارات اعتماد درجة نصف السنة والكورس الاول درجة نجاح نهائية”.وأوضحت، أن “الدرجة هي: 5 درجات للصف الخامس الابتدائي و10 […]

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