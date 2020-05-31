2020/05/31 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية زراعة كربلاء، الاحد، عن تسويق 56 الف طن من محصول الحنطة الى سايلو وزارة التجارة في المحافظة.وقال مدير اعلام الدائرة باهر غالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مزارعي كربلاء سوقوا لغاية الان 56 الف طن و500 كيلو غرام من محصول الحنطة الى سايلو وزارة التجارة في المحافظة، اذ يستلم يوميا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تشهد تسويق 56 الف طن من محصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تشهد تسويق 56 الف طن من محصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).