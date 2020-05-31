أحداث أميركا.. تطورات غير مسبوقة بإحراق العلم وأكبر شركات المتاجر تغلق 175 نقطة بسبب الاحتجاجات والنهب(فيديو)

2020/05/31 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم محتجون أميركان على إحراق العلم الأميركي، في إحدى الولايات الأميركية في سابقة جديدة تدل على ارتفاع نمط الاحتجاجات في الولايات المتحدة.وهزت صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، مساء أمس السبت، عددا من مدن الولايات المتحدة، فرض فيها حظر للتجول في محاولة لتهدئة الغضب.ولم يمنع نشر 2500 شرطي وجندي […]

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