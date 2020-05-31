2020/05/31 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناشط السعودي عبد الرحمن السهيمي عن تشكيل مجلس تنسيقي للمعارضة السعودية يضم ثلاثة أمراء من العائلة الحاكمة، يهدف إلى إزاحة الأمير محمد بن سلمان عن ولاية العهد.وقال السهيمي في تسجيل بث على موقع يوتيوب إن المجلس التنسيقي للمعارضة السعودية يضم 18 عضوا منهم ثلاثة أمراء، مشددا على أن هذا المجلس لا يدعو إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط سعودي: تشكيل مجلس تنسيقي معارض لإزاحة بن سلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشط سعودي: تشكيل مجلس تنسيقي معارض لإزاحة بن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).