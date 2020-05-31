توجه لإلغاء موسم دوري الكرة الممتاز

2020/05/31 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لا تستبعد الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الغاء الموسم الحالي من الدوري الممتاز 2019/ 2020.وقال عضو اللجنة التطبيعية لإتحاد كرة القدم رافد عبد الأمير في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “إلغاء دوري الكرة الممتاز امر وارد في حال استمرت الظروف الحالية وسط تفشي وباء كورونا”.وأوضح أنه “في حال تم الغاء الدوري، […]

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