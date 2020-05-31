“ماهر الأسد” يُحذّر “نصر الله”.. وقيادات حزب الله في سوريا ضمن دائرة الخطر

2020/05/31 | 14:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر “ماهر الأسد” شقيق الرئيس السوري، الأمين العام لحزب الله “حسن نصرالله” على الإقدام بأية خطوةٍ من شأنها «إقفال المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان».شقيق “الأسد”، الذي يُشرف بشكلٍ مباشر على قيادة الفرقة الرابعة،…

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