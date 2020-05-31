الحديد والصلب تستكمل معدات الرافعات الجسرية الجديدة لتأهيل مصنع الصلب

2020/05/31 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة عن وصول اخر شحنة من معدات الرافعات الجسرية الجديدة والتي تستخدم في تأهيل مصنع الصلب.وقال مدير عام الشركة عباس حيال ، انه وصلت الى الشركة 23شاحنة على ثلاث دفعات تحتوي على الاجزاء الكاملة لثمان رافعات جسرية مختلفة السعات .من جانبه اشار مدير مشروع […]

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