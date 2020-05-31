صحة النجف تطلق حملة واسعة للمسح الميداني في مناطق الاصابات بكورونا

2020/05/31 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/النجف الاشرف..اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الاحد، عن اطلاق حملة واسعة للمسح العشوائي لمحاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صحة النجف وبعد ان نجحت في وقت سابق من تحقيق نسبة شفاء عالية للمصابين وخروج جميع المرضى من مستشفياتها بعد تمماثلهم للشفاء، بدأت بحملة واسعة […]

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