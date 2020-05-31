2020/05/31 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي في صلاح الدين اليوم الاحد، تأمين عمليات الحصاد في قواطع شرقي المحافظة، مشيرا الى إحباط اكثر من عشرين تعرض لعناصر "داعش".

وقال آمر لواء 88 من الحشد الشعبي ونس الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات اللواء تمكنت من فرض السيطرة التامة ضمن قواطع شرق دجلة التي تقع ضمن مسؤوليات الوية الحشد الشعبي التاسع والحادي والعشرين والثامن والثمانين والممتدة من ناحية الضلوعية الى حاوي العظيم شمالا والى قاطع الفتحة شرقا وبمساحة اكثر من 140 كم2 "

واشار الجبارة الى "احباط قوات اللواء لاكثر من 20 تعرضا ارهابيا وتأمين عمليات الحصاد ومرافقة الحاصدات والاليات الزراعية لحمايتها من أي تعرض، الى جانب تحديد توقيتات زمنية لساعات الحصاد لمنع الارهابيين من استهداف عملية الحصاد".

واضاف الجبارة، "اجهضنا جميع محاولات داعش الارهابية ضمن قواطع مسؤولياتنا الامنية عبر الرصد الاستخباري وعبر كاميراتنا الحرارية الثابتة والمتحركة وبالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية"، لافتا الى ان "اليقظة المستمرة والخطط الاستباقية حولت داعش من اسلوب الهجوم الى الدفاع والتخفي والبحث عن ملاذات للهروب من الضربات الامنية"

وشهدت محافظات ديالى وصلاح الدين واطراف بغداد وكركوك سلسلة هجمات ارهابية خلال شهر رمضان اطلق عليها تنظيم داعش"غزوة رمضان" ,واقعت عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والاجهزة الامنية والحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأمين الحصاد في صلاح الدين.. احباط أكثر من 20 تعرضا ارهابيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأمين الحصاد في صلاح الدين.. احباط أكثر من 20 تعرضا ارهابيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).