2020/05/31 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة تسويق النفط (سومو ) تنفي وجود أي عقود لتصدير النفط عن طريق الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية.

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