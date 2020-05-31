تقرير: سباق مع الزمن.. حقيبة وزارية “تنتظر الحسم” بأقصى سرعة قبل انطلاق الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة

2020/05/31 | 14:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تناول تقرير صحفي اليوم الأحد، مؤشرات سباق مع الزمن لحسم مصير الحقائب الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ولاسيما حقيبة الخارجية التي ستكون مشرفا وشرطا اساسيًا في الحوار الستراتيجي المرتقب مع الولايات المتحدة الاميركية.وذكر التقرير الذي نشره موقع عربي 21، إنه “مع اقتراب جولة مفاوضات بين واشنطن وبغداد بخصوص إعادة رسم العلاقات […]

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