2020/05/31 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الاحد برقية تهنئة الى الاتحاد الوطني بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيس الحزب الاخير.

وجاء في نص التهنئة الصادرة عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني انه "في الوقت الذي نستذكر فيه هذه المناسبة يمر بلدنا بأوضاع صعبة وتتعرض المنطقة لمتغيرات سريعة ما يتطلب من القوى والاطراف السياسية الكوردستانية ان تتخطاها وبمسؤولية تامة وبما يحتمه عليها الواجب القومي والوطني، وألّا تتوانى بالمصالح العليا لشعبنا وبلدنا".

ودعا الحزب القوى السياسية الكوردستانية الى "ان تبذل المزيد من المساعي الجدية في اطار تعزيز الوحدة والخطاب الموحد والحفاظ على المكتسبات، وتقوية التجربة، وضمان الحقوق المشروعة لشعبنا، وتحقيق الاهداف والحفاظ على الاستقرار والرفاهية للمواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي يوجه رسالة للاتحاد الوطني بمناسبة تأسيسه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي يوجه رسالة للاتحاد الوطني بمناسبة تأسيسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).