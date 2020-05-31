حكومة اقليم كوردستان تشرع باعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية

2020/05/31 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد اعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية وإرساله إلى ديوان الرقابة المالية وبرلمان الاقليم.

وقالت الحكومة في بيان اليوم ان رئيس الوزراء مسرور بارزاني اشرف على اجتماع خاص بشأن الدين العام والالتزامات المالية لإقليم كوردستان، وذلك بحضور نائبه قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين.

واضاف البيان انه خلال الاجتماع، عرضت المديرية العامة لإدارة وتنسيق الديون العامة التابعة لمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً أُعِدَّ من قبل الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وتضمن مجمل الجداول والأرقام اللازمة إزاء الدين العام والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان

وتابع البيان انه بعد المناقشات والمشاورات والمداولات، تقرر إعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية وإرساله إلى ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان كجهة معنية بالأمر، بهدف التدقيق والمراجعة، على أن يتم إحالته الى البرلمان ويكون في متناول الرأي العام في أقرب وقت.

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